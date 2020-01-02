Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 fark adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Burada işlemleri tamamlanan 5 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, operasyonda 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirilmişti.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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