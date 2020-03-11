Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye uyuşturucu sakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye uyuşturucu sakladı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye uyuşturucu sakladı

7 saat önce

Bursa'da şafak vakti 300 polisin katıldığı operasyonda, 600 yıllık türbenin bahçesine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı, türbeye uyuşturucu sakladı, System.String[]

Bursa'da şafak vakti 300 polisin katıldığı operasyonda, 600 yıllık türbenin bahçesine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin yanı sıra 300'e yakın polis katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeriye girdi.


600 yıllık türbenin bahçesine uyuşturucu sakladılar


300 polis ile gerçekleştirilen operasyonda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. İkametlerde ve çevrede inceleme yapan ekipler karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. Uyuşturucu satıcıları Çelebi Sultan Mehmed'in annesi Devlet Hatun tarafından 1414 yılında yaptırılan türbenin bahçesine uyuşturucu madde sakladı. Narkotik Fırtına, türbenin bahçesinde yaptığı aramalarda bahçeye gizlenmiş uyuşturucuyu buldu. Torbacıların türbeye uyuşturucu saklaması ise görenleri hayrete düşürdü. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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