15 KİŞİ TUTUKLANDI
Erzurum'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonlarında gözaltına alınıp, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan 16 sanıktan 15'i tutuklandı. Sanıklardan İ.T. (38) serbest bırakılırken, F.A. (35), F.T. (21), T.B. (44), H.A. (35), K.E.Ç. (21), B.T (28), S.Y. (25), U.T. (22), M.K. (22), L.N. (50), M.S. (23), A.A. (45), A.K. (25), F.A. (22) ve N.O. (27) ise cezaevine gönderildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika