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Uyuşturucu satıcıları, kendilerini ihbar eden adamı öldürdü - Son Dakika

Uyuşturucu satıcıları, kendilerini ihbar eden adamı öldürdü

Son Güncelleme: 25.10.2023 00:41

Ankara'da bir parkta gerçekleşen olayda uyuşturucu satıcıları, kendilerini polise ihbar eden bir kişiyi darbettikten sonra vurarak öldürdü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir parkta uyuşturucu satan şüpheliler, kendilerini ihbar edenleri döverek, içlerinden birini tabancayla vurup öldürdü.

"SİZİ POLİSE İHBAR EDECEĞİM"

Olay, 23 Ekim günü saat 21.40 sıralarında Kutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan K., E.G., ve M.Y. isimli arkadaşlar birlikte alkol aldıktan sonra Şahin Parkı'na gidip otomobil içerisinde zaman geçirmeye başladı. Bu sırada parkın kenarında bir araç içerinde bulunan 3 kişinin, motosikletle gelen birine paket içerisinde bir şey verip, para aldığını görünce gruptan E.G., motosikletin yanına giderek araçta ne yaptığını ve oraya neden geldiğini sordu. Motosikletlinin uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine E.G., araçtakilerin fotoğraflarını çekerek 'Sizi polise ihbar edeceğim' dedi. Araçtakiler bunun üzerine olay yerinden uzaklaştı.

DARBEDİP SİLAHLA ÖLDÜRDÜLER

Bir süre sonra A.G.A., Ö.B.T., S.Ü., U.Ü., M.E., Y.A., E.B. ve küçük yaştaki E.S. isimli şüpheliler bir minibüsle parka gelerek, E.G. ve M.Y. ile tartışıp, Doğukan K.'yı darbetti. Doğukan K., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada U.Ü., belinden çıkarttığı tabanca ile iki el ateş etti. Doğukan K., başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri minibüsle olay yerinden kaçtı.

Uyuşturucu Satıcıları İhbar Edenleri Dövdü, Bir Kişiyi Öldürdü

KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğukan K., Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğukan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNDE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya karışan şüphelileri tespit etmek üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu firari şüpheli U.Ü., gizlendiği arkadaşı Y.A.'nın evinde yakalandı. Olaya karışan Y.A. ile isim benzerliği olan Y.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuk E.S., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan diğer şüpheliler E.B., M.E., S.Ü., Ö.B.T., Y.A., A.G.A. ve U.Ü.'nün emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Tragger, Doğukan, Ankara, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcıları, kendilerini ihbar eden adamı öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcıları, kendilerini ihbar eden adamı öldürdü - Son Dakika
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