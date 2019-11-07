Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı

Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı

6 saat önce

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 97 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı, System.String[]

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 97 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.


Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatay ilçesi İsmil Mahallesine S.E., S.Ö ve Y.O'nun uyuşturucu hap getireceği ve S.K.'ye satacağı bilgisine ulaştı.


Şüphelilerin İsmil Mahallesine gelerek S.K. ile buluşmaları sırasında jandarma ekiplerince şahıslar yakalandı. Yapılan aramada S.E.'nin üzerinde 97 adet Extacy uyuşturucu hap, S.Ö.'nin üzerinde ise yaklaşık 2 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden S.E., Y.O. ve S.Ö gözaltına alınırken adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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