Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandıKARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attıkları içinde eroin bulunan satışa hazır yaklaşık 50 pakete ise el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko Tim, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı mücadelede Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A.'nın sokaklarda uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde şüphelilerin içinde bulunduğu 70 AAE 571 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin, otomobille kaçamaya başladı. Kaçarken de içinde eroin olan satışa hazır paketleri de otomobilin camından dışarı fırlattı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durdurulup Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A. yakaladı. Polise direnen şüpheliler güçlükle gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin kaçarken attıkları yaklaşık 50 paket eroini de toplayıp el koydu.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]