Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti

04.03.2022 13:11
Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çocuk bisikleti içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çocuk bisikleti içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis kontrolünden kurtulmak için çocuk bisikletinin zula olarak kullanılması pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde yolcu otobüsünden inen 2 şahsın üzerlerinde ve yanlarında bulunan çocuk bisikletine yapılan aramada bin 355 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmada O.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

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Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti - Son Dakika


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