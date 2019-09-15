Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı

56 dakika önce

Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonuna ' Roket ' damgasını vurduBURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna, uyuşturucu detektör köpeği Roket damgasını vurdu.

Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonuna ' Roket ' damgasını vurdu

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna, uyuşturucu detektör köpeği Roket damgasını vurdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürekli yapmış olduğu uyuşturucu madde ticareti ile mücadele operasyonlarındaki başarısına bir yenisini uyuşturucu detektör köpeği, Roket ile damga vurdu. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin Gürsu'da bulunan evine uyuşturucu detektör köpeği Roket ile şafak baskını düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler evde bulunan H.Ö. ve H.T. isimli iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise, satışa hazır halde Bin 115 gram metamfetamin, 360 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CIA Soğuk Savaş döneminde hayvanları gizli görevler için eğitmiş
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı Chp'li başkanın kaçak olduğu iddia edilen villasına inceleme Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]