Uyuşturucu satıcıları 'Roketten' kaçamadı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonuna ' Roket ' damgasını vurdu

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna, uyuşturucu detektör köpeği Roket damgasını vurdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürekli yapmış olduğu uyuşturucu madde ticareti ile mücadele operasyonlarındaki başarısına bir yenisini uyuşturucu detektör köpeği, Roket ile damga vurdu. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin Gürsu'da bulunan evine uyuşturucu detektör köpeği Roket ile şafak baskını düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler evde bulunan H.Ö. ve H.T. isimli iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Evde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise, satışa hazır halde Bin 115 gram metamfetamin, 360 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.