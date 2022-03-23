TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

23.03.2022 11:38

TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltıBOLU Bolu TEM Otoyolu'nda narkotik köpeği Sezar'la yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram 800 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

BOLU Bolu TEM Otoyolu'nda narkotik köpeği Sezar'la yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram 800 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği Sezar'la araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 12 parça halinde 5 kilogram 800 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan E.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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