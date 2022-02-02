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Son dakika: Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı, birde o anların videosunu çekti - Son Dakika

Son dakika: Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı, birde o anların videosunu çekti

02.02.2022 09:17
Son dakika: Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı, birde o anların videosunu çekti

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta iki kişiyi silah zoruyla alıkoyan şahısların evi uyuşturucu deposu çıktı.

Esenyurt'ta iki kişiyi silah zoruyla alıkoyan şahısların evi uyuşturucu deposu çıktı. Zanlıların elinden kurtulan rehinelerin şikayeti üzerine polis ekiplerine ve baskın düzenledi. Evdeki aramalarda yüzlerce gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların üzerine bulunan telefondan ise rehin aldıkları anlara ilişkin görüntüler çıktı.

Olay, 22 Ocak Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Saleh H. ve Muaz K. İsimli iki kişi, yine yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar tarafından silah zoruyla rehin alındı. Bir süre sonra şahısların elinden kurtulan Saleh H. ve Muaz K. karakola giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahısların ikamet ettiği eve baskın yaparak olaya karışan yabancı uyruklu 3 şahsı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise evde 113 gram Metanfetamin, 105 gram kubar esrar, 1,8 gram kokain, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve olayda kullanıldığı düşünülen iki adet tabanca ve iki adet bıçak ele geçirildi.

SİLAHLA REHİN ALDIKLARI ŞAHSILARIN VİDEOSUNU ÇEKTİLER

Polis ekiplerinin baskın yaptığı evde rehin alınan şahısların pasaportları da bulunurken, evde yakalanan Suriye uyruklu üç şahıs, gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları, karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde ise uyuşturucu satıcılarının iki şahsı rehin aldığı o anların videosu çıktı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

Son dakika: Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı, birde o anların videosunu çekti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı, birde o anların videosunu çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Uyuşturucu satıcıları silah zoruyla iki kişiyi rehin aldı, birde o anların videosunu çekti - Son Dakika
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