Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

57 dakika önce

KARAMAN'da yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu hapları satan 2 şüphli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı, System.String[]
KARAMAN'da yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu hapları satan 2 şüphli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, E.E. (24) ve R.T. (30) isimli iki kişinin uyuşturucu nitelikli hap sattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, iki şüpheliyi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde hapları satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden, yeşil reçeteye tabi 83 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:11 Kaynak: DHA
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