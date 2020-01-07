Uyuşturucu satıcıları termal kamera ve gece görüş cihazlarıyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcıları termal kamera ve gece görüş cihazlarıyla yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcıları termal kamera ve gece görüş cihazlarıyla yakalandı

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde karanlıktan yararlanarak jandarma noktasını geçmeye çalışan 2 şüpheli, termal kamera ve gece görüş cihazlarının kullanıldığı operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu satıcıları termal kamera ve gece görüş cihazlarıyla yakalandı, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde karanlıktan yararlanarak jandarma noktasını geçmeye çalışan 2 şüpheli, termal kamera ve gece görüş cihazlarının kullanıldığı operasyonla yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imali, ticareti ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında uyuşturucu tespit köpeklerinin kullanıldığı arama çalışması yapıldı.

Uyuşturucu satıcılarının gece karanlığından faydalanarak jandarma kontrol noktasını atlatmaya çalışacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 6 Ocak'ta Genç ilçesi Çamlık mevkisi ve Küpar Mezarlığı bölgesinde operasyon başlattı.

Termal kamera ve gece görüş cihazlarının kullanıldığı operasyonda 2 kişi yakalandı, 10 kilo 200 gram esrar ile 1500 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Jandarma, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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