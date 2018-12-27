Uyuşturucu Satıcıları Trafik Uygulamalarında Yakalandı
1 saat önce
Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı.
Hatay
'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Antakya- İskenderun
karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri Gaziantep
istikametinden gelen şüpheli aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda araçta bulunan 3 şahısın üzerlerinden toplamda 76 gram eroin çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından serbest bırakıldı. Narkotik
ekiplerinin E-5 karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan bir araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Narkotik köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine sökülen depodan 14 pakete sarılan toplam 6 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi. Araç
içerisinde bulunan 2 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınarak, cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:22 Kaynak: İHA
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