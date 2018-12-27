Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcıları Trafik Uygulamalarında Yakalandı

Uyuşturucu Satıcıları Trafik Uygulamalarında Yakalandı

45 dakika önce

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Antakya- İskenderun karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri Gaziantep istikametinden gelen şüpheli aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda araçta bulunan 3 şahısın üzerlerinden toplamda 76 gram eroin çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Narkotik ekiplerinin E-5 karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan bir araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Narkotik köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine sökülen depodan 14 pakete sarılan toplam 6 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınarak, cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı.

(Mehmet Bayrak - Adem Karagöz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:36 Kaynak: İHA

Polis, Hatay, Narkotik, 3. Sayfa
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