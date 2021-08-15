Uyuşturucu satıcıları uygulamaya takıldı - Son Dakika

Düzce'de polis uygulamasında durdurulan otomobilde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayda 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, akşam saatlerinde D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu Beyciler mevkii'nde huzur uygulaması yaptı. Şehiriçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulama sırasında 06 FY 5073 plakalı otomobili durduran yunus timleri, otomobil içinde bulunan C.K., U.I., O.İ., M.İ. ve H.B. isimli şahısları hareketlerinden şüphelenerek aradılar. Şahısların yapılan üst aramasında şeffaf küçük şişe içinde, şeffaf poşete ve folyoya sarılı vaziyette bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şahısları gözaltına alarak işlemleri yapılmak ve adli makamlara çıkartılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim ettiler. - DÜZCE