Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

6 saat önce

Adıyaman'da, uyuşturucu satıcıları polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi, System.String[]

Adıyaman'da, uyuşturucu satıcıları polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsıların araç ve evlerinde bir çok uyuşturucu maddesiyle silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada, 1.6 gram metamfetamin, 0.1 gram Jamaika ve bin 705 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili otomobilde bulunan C.A., I.H.Ş., isimli 2 şahıs gözaltına alınırken olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir ikamete de operasyon yapıldı. Operasyonda ev içerisinde 7.1 gram Jamaika, 0.8 gram metamfetamin, 1 adet el yapımı tek kırma silah ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y., isimli 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 3 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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