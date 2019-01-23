Uyuşturucu Satıcıların Korkulu Rüyası 'Badem'
15 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpek 'Badem' uyuşturucu satıcıların korkulu rüyası oldu.
4 yaşındaki 'Badem' özellikle jandarmanın yol uygulamalarında uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline geldi. Uyuşturucu başta olmak üzere patlayıcı madde konusunda da eğitilen 'Badem' ekiplerin düzenlediği operasyonlara da katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:43 Kaynak: DHA
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