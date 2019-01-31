Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına 16 Yıl 8'er Ay Hapis

Uyuşturucu Satıcılarına 16 Yıl 8'er Ay Hapis

46 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki sanığa 16 yıl 8'er ay hapis ve 13 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.

Uyuşturucu Satıcılarına 16 Yıl 8'er Ay Hapis, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan iki sanığa 16 yıl 8'er ay hapis ve 13 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mevlüt Atar ve Rafet Salur ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Salur ve Atar'a esrar elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 yıl 8'er ay hapis ve 13 bin 320'şer lira adli para cezası verdi.

İlçeye bağlı Akçatı Mahallesi'nde 8 Ağustos 2017'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 189 kilogram kubar esrar ve bin 420 kök Hint keneviri ele geçirilmişti. Olayda Rafet Salur (33) ve Mevlüt Atar (39) gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Jandarma, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı

AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:22:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına 16 Yıl 8'er Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]