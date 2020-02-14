Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

6 saat önce

Eskişehir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları iddia edilen 11 şahsa işlem yapılırken 7'si mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe, System.String[]

Eskişehir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları iddia edilen 11 şahsa işlem yapılırken 7'si mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında Eskişehir merkezli, Bursa ve Antalya illerinde bulunan toplam 18 adrese, Özel Harekat unsurlarının da bulunduğu toplam 170 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalandı. Yapılan çalışmalarda 43,40 gram eroin, 25,67 gram metamfetamin, 20 adet extacy hap, 8,68 gram skunk maddesi, 3,90 gram esrar, 3,75 gram bonzai, 5 adet metadon hap, 7,5 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 24 adet mermi, 2 adet pompalı, 1 adet av tüfeği ve 44 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheli şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 2 şahsa, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ise 25 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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