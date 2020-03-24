Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

7 saat önce

Eskişehir'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yargılanan 3 sanık 15'er yıl hapse mahküm edildi.

Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı, System.String[]

Eskişehir'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yargılanan 3 sanık 15'er yıl hapse mahküm edildi.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili sanıkların yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde etti. Sanıklar duruşmaya Korona virüs nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Görülen son duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Gülizar Ş, Cüneyt A. ve Ali Osman T'yi "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karar verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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