Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
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Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

17 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günlük çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurularak aranan 4 şahıs üzerinde 21 gram bonzai ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken yakalanan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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