Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
17 dakika önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günlük çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurularak aranan 4 şahıs üzerinde 21 gram bonzai ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken yakalanan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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