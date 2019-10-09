Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

23 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen C. D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda 28 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet sürgü kısmı ayrılmış ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan ampül ele geçirdi. Şüpheli C.D. ele geçirilen malzemeler ile birlikte göz altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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