Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen C. D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda 28 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet sürgü kısmı ayrılmış ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan ampül ele geçirdi. Şüpheli C.D. ele geçirilen malzemeler ile birlikte göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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