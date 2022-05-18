Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen 'Güneş' operasyonuyla aynı saatlerde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde de operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 175 tabanca mermisi, 5 av tüfeği, 63 tüfek kartuşu ele geçirildi. 3 ilçedeki operasyonlarda gözaltı sayısı, 19'a yükseldi. Soruşturma sürüyor.