Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2) - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)

18.05.2022 14:17
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen 'Güneş' operasyonuyla aynı saatlerde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde de operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen 'Güneş' operasyonuyla aynı saatlerde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde de operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 175 tabanca mermisi, 5 av tüfeği, 63 tüfek kartuşu ele geçirildi. 3 ilçedeki operasyonlarda gözaltı sayısı, 19'a yükseldi. Soruşturma sürüyor.


Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)
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Kaynak: DHA

Çerkezköy, Gözaltı, Çorlu, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2) - Son Dakika
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