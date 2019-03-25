Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

11 dakika önce

Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanığa, 10'ar yıl hapis ve 20'şer bin lira adli para cezası verildi.

Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanığa, 10'ar yıl hapis ve 20'şer bin lira adli para cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mevlüt D. ve Yasin A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Mevlüt D, esasa ilişkin savunmasında, suçunu kabul ettiğini ve çok pişman olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu madde aldığını ve bu suçu işlediğini belirten Mevlüt D, uyuşturucu madde aldığı kişileri mahkemede ispatlayamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını aktaran Mevlüt D, tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Yasin A. ise suçlamayı kabul etmedi. Uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu öne süren Yasin A, "Daha önce de kullandım, bundan dolayı da ceza aldım. Verdiğim beyanlarla uyuşturucu satıcıları yakalandı. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mevlüt D'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası, diğer sanık Yasin A'ya da aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası vererek, her 2 sanığın da tutukluluğunun devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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