Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

9 dakika önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 sanıktan biri 15 yıl 7 ay 15 gün, başka bir uyuşturucu davasında ise bir sanık 12 yıl 6 ay ile cezalandırıldı.

Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 sanıktan biri 15 yıl 7 ay 15 gün, başka bir uyuşturucu davasında ise bir sanık 12 yıl 6 ay ile cezalandırıldı.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 1'i tutuklu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.Y.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırırken, 3 sanığın ise beraatine karar verdi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir uyuşturucu davasında ise sanık N.K. 12 yıl 6 ay hapis cezası alırken, 1 tutuksuz sanık ise beraat etti. - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:47 Kaynak: İHA
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