Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 4 sanıktan 3'üne, 2 yıl ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 4 sanıktan 3'üne, 2 yıl ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı duruşmada tutuklu sanıklar Emre B, İrfan T. ve S.Ö. ile avukatları hazır bulundu. Sanık Y.T. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, sadece içici olduklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İrfan T'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 800 lira adli para cezası, sanık Emre B'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası vererek tutukluluklarının devamına karar verdi.

Sanık Y.T'ye, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, sanık S.Ö'nün ise delil yetersizliğinden beraatine hükmederek tahliyesini kararlaştırdı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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