Uyuşturucu satıcılarına, hava destekli şafak operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına, hava destekli şafak operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Uyuşturucu satıcılarına, hava destekli şafak operasyonu: 13 gözaltıOSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına, hava destekli şafak operasyonu: 13 gözaltı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu oeprasyonu düzenlendi. Özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele ve kaçakçılık ekipleri olmak üzere 80 polisin katıldığı operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel eğitimli polis narkotik köpeği 'poyraz' ve narkotik jandarma köpeği 'örtü' ile birilikte tüm evlerde arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu eroin maddesi, yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu haplar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi.

Uyuşturucu satıcılarına, hava destekli şafak operasyonu: 13 gözaltı

Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
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