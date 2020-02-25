Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı

7 saat önce

Mersin ve Adana'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı, System.String[]

Mersin ve Adana'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatını ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in merkez Mezitli ve Erdemli ilçeleri ile Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 10 cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kart, 7 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin arandığı bildirildi.


Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 14 ara yakalama yapıldığı, gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'nün tutuklandığı, 29 şüphelinin 'adli kontrol' kapsamında serbest kaldığı açıklandı. Bu operasyonlarda ise 722 adet sentetik hap, 30 gram eroin, 35 gram esrar ve 4 gram skunk ele geçirildiği kaydedildi. - MERSİN

Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu! Ne satabiliyor ne de kullanabiliyor
Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:06:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]