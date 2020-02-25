Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı - Son Dakika

Mersin ve Adana'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatını ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in merkez Mezitli ve Erdemli ilçeleri ile Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 10 cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kart, 7 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin arandığı bildirildi.



Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 14 ara yakalama yapıldığı, gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'nün tutuklandığı, 29 şüphelinin 'adli kontrol' kapsamında serbest kaldığı açıklandı. Bu operasyonlarda ise 722 adet sentetik hap, 30 gram eroin, 35 gram esrar ve 4 gram skunk ele geçirildiği kaydedildi. - MERSİN