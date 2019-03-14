Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceden tespit edilen bir adreste eşkal bilgileri de belirlenen bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediğini tespit etti. Şüpheli şahsı operasyonla gözaltına alan polis ekipleri metruk bina içerisinde yaptıkları aramalarda ise satışa hazır halde 27 fişek eroin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranması olduğu da tespit edilen T.P. adlı şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:08:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]