Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

18 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son üç günde 36 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 37 kilogram uyuşturucu ile 8 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son üç günde 36 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 37 kilogram uyuşturucu ile 8 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son üç günde 36 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 37 kilogram uyuşturucu ile 8 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı, 3 tabanca, 7 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 41 bin 961 liraya el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:34 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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