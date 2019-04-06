Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, son 2 günde 38 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 25 kilo 200 gram uyuşturucu ile 3 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
) tarafından, son 2 günde 38 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 25 kilo 200 gram uyuşturucu ile 3 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
koordinesinde son 2 günde 38 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda yaklaşık 25 kilo 200 gram uyuşturucu ile 3 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 237 şüpheli gözaltına alınırken, 14 tabanca ve tüfek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 124 bin 840 liraya da el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:56 Kaynak: AA
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