Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, son 2 günde 18 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda, 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, son 2 günde 18 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda, 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 18 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu ile 10 bin 77 uyuşturucu-uyarıcı sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 100 şüpheliye adli işlem yapılırken, 11 fişek, 3 tabanca-tüfek, bir hassas terazi ve 9 bin 360 lira ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:12 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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