Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

02.03.2022 11:25
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 2 şüpheliyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda 1 kilo kubar esrar, 100 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 4 paket kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere 'adli kontrol' ile serbest bırakıldı. - MERSİN

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Büyükeceli, Uyuşturucu, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika
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