Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları çalışmada, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şehir girişinde durdurulan araçta yapılan aramada bin 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki S.A., M.Y. ve M.S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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