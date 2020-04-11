Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İki araç ve bir evde yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 54,93 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.N, Y.G, B.T. ve E.G. tutuklandı. S.U, D.B. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(UMT-

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.N, Y.G, B.T. ve E.G. tutuklandı, S.U, D.B. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.