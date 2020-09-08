Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 5 kişi, gözaltına alındı.

Akgedik Mahallesi Tekeli mezrasında uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda S.T. (51), N.T. (22), İ.T. (31), A.T. (15) ve B.T.'nin (34) ev ve ahırlarıyla bu kişilerin kullandığı araziler kontrol edildi. Operasyonda 22 bin 345 kök Hint keneviri, 65 kilo kubar esrar, 12 av tüfeği, 5 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 6.35 mm. 6.35 mm. 6 tabanca fişeği, ruhsatsız 9 mm. tabanca, 9 mm. 234 tabanca fişeği, ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 7.65 mm 12 tabanca fişeği, 185 av tüfeği kartuşu, 405 doluma hazır av tüfeği kartuşu, 2 kilo barut, 3 barut ölçü aleti, pointer cihazı, 4 el telsizi, 2 av tüfeği dürbünü, 160 kartuş sıkıştırma kafesi, 170 bin TL nakit para ele geçirildi.Cumhuriyet savcısının talimatıyla 5 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.