Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 869 adet uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin maddesi, 42 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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