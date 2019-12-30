Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyona çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.


Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlar dedektör köpekler evlerin içeresinde arama yaptı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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