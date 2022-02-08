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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

08.02.2022 14:14

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş ve narkotik konuları ile ilgili olarak önceden belirlenen 14 ayrı adrese toplamda 250 polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca ve tüfeklere ait yaklaşık 50 adet fişek, 40 gram uyuşturucu maddelerden bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi, yaklaşık 20 sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Hedef şüphelilerden 11'inin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika


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