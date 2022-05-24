Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

24.05.2022 09:19

- Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

- Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

KARAMAN - Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Jandarma narkotik köpeği Tombul'un da katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere Gaziantep, Konya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(MD-ARD-FM-

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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