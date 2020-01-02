Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri ve ikametlere düzenlenen şafak operasyonunda baskın yapılan adresler didik didik arandı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Zeta' da aramalarda yer aldı. Operasyonda A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aramalarda bir evde 158 gram bonzai maddesi ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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