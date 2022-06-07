Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

07.06.2022 08:41

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon yaptı. Resmi ve sivil polislerin katıldığı operasyonda 1'i kadın 5 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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