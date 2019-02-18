Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 8 Gözaltı

Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 8 Gözaltı

47 dakika önce

ÇORUM'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 313 ecstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
ÇORUM'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 313 ecstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, harekete geçerek belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 313 ecstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Narkotik köpeğinin de eşlik ettiği baskınlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Y.M., S.Ö., D.K., T.D., O.A., K.B., H.K. ve Ö.T., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:32 Kaynak: DHA

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