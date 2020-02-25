Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği önceden belirlenen 41 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar dedektör köpekler evleri aradı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:32 Kaynak: İHA
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