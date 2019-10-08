Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 gözaltı kararı

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 gözaltı kararı

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteği ile adreslere baskın yapıldı. Yapılan baskında dedektör köpekler evleri didik didik aradı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:19 Kaynak: İHA
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