Uyuşturucu satıcılarına suçüstü - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüpheli 2 şahsı görmesi üzerine, şüpheliler ellerindeki uyuşturucuları atarak kaçtı. Olay sonrası şüphelilerin evlerine operasyon yapan ekipler, 1733 adet uyuşturucu captagon hap ve 299 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, görev sırasında 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını gördü. Şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen polisleri fark eden şüpheliler, ellerindeki peçeteleri yere atarak kaçtı. Yere atılan peçete içerisinde 10 adet captagon uyuşturucu hap olduğunu gören ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemeler sonucu, herhangi bir ibare ve seri numara olmayan pompalı tüfek ve tüfek içerisinde 3 adet dolu kartuş, 2 poşet içerisinde bin 733 adet uyuşturucu captagon hap ve 299 gram metamfetamin ele geçirdi. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP