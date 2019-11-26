Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 43 ilde operasyon, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 22-25 Kasım tarihlerinde 43 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 278 şüpheli gözaltına alınırken, 28 kilo 932 gram uyuşturucu, 4 bin 709 uyuşturucu hap, 7 kök kenevir, 20 tabanca ve 97 mermi ile 18 bin 700 lira ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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