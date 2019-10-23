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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve bu suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güzelçay ve Çetillik mahallerindeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Uyuşturucu Ticareti, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:53 Kaynak: AA
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