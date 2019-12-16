Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi
Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı 21 yıl önce çekilen Gemide filminin bir sahnesinde gerçekten uyuşturucu madde içildiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:40 Kırklareli'ndeki akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesi davasında karar - Son Dakika
14:39 Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı - Son Dakika
14:39 Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
14:38 Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
14:38 SAİNT ANTOİNE KİLİSESİ'NDE 'ANGEL' SERGİSİ - Son Dakika
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Son Dakika
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 14:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]