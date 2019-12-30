Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada İstanbul'dan Keşan'a giden bir aracı Havsa ilçesinde durdurdu.

İçerisinde E.Y. ve M.Y'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, spor çantada 3 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 900 gram eroin ve 1000 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere öncülük yaptığı tespit edilen otomobildeki D.O. ve İ.K. de Tekirdağ'da yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı D.O. ve İ.K. Edirne'deki ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:43 Kaynak: AA
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